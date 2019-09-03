​Пять человек погибли во время удара урагана "Дориан" по Багамам

Пять человек погибли во время удара урагана "Дориан" по Багамским островам.

Как минимум пять человек стали жертвами урагана "Дориан", который в эти дни обрушился на Багамские острова.

Как передаёт Report со ссылкой на AP, премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис и ещё 21 человек получил различные травмы и был эвакуированы на медицинских вертолётах. Всего же, по его словам, экстренные службы получили более двух тысяч вызовов.

Как видно на записях пользователей соцсетей, стихия спровоцировала повышение уровня воды, из-за чего первые этажи многих домов оказались затоплены и людям приходилось прятаться на чердаках, а порой и на крышах. По прогнозам синоптиков, высота воды местами может подниматься вплоть до семи метров.