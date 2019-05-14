Пять человек погибли в результате стрельбы в Хартуме - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере пять человек погибли в результате нападения на сидячую забастовку оппозиции в центре Хартума.

Как передаёт Report, об этом сообщил во вторник телеканал Al Jazeera со ссылкой на Центральный комитет врачей страны.

По его данным, в числе погибших - один офицер ВС, остальные - манифестанты.

Ранее переходный Военный совет (ВС) страны подтвердил, что неизвестные напали на манифестантов, в результате чего был убит офицер вооруженных сил. По некоторой информации, еще несколько военнослужащих были ранены.

ВС также сообщил, что в результате атаки пострадало большое число участников стачки, а те, кто стоит за этой вылазкой, "пытаются помешать его диалогу с главной оппозиционной силой - альянсом "За свободу и перемены". Между тем военные заверили, что продолжат защищать протестующих и работают с оппозицией с целью "успокоения ситуации".

"Неизвестные лица напали на демонстрантов, чтобы помешать соглашению с силами "Свободы и перемен", - отметили в Военсовете. - Мы пока не знаем, кто стоит за этим". Военные также обвинили нападавших в подстрекательстве демонстрантов к насильственным действиям против армии и "разжигании распрей с регулярными войсками".

*** 03:03

Три человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в центре Хартума, где проходит сидячая забастовка оппозиции.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Al Hadath.

По его данным, в числе погибших - двое протестующих и один военнослужащий. Ранее переходный Военный совет (ВС) страны подтвердил, что неизвестные напали на манифестантов, в результате чего был убит офицер вооруженных сил. По некоторой информации, еще несколько военнослужащих были ранены.

ВС также сообщил, что в результате атаки пострадало большое число участников стачки, а те, кто стоит за этой вылазкой, "пытаются помешать его диалогу с главной оппозиционной силой - альянсом "За свободу и перемены". Между тем военные заверили, что продолжат защищать протестующих и работают с оппозицией с целью "успокоения ситуация".

"Неизвестные лица напали на демонстрантов, чтобы помешать соглашению с силами "Свободы и перемен", - отметили в Военсовете. - Мы пока не знаем, кто стоит за этим". Военные также обвинили нападавших в подстрекательстве демонстрантов к насильственным действиям против армии и "разжигании распрей с регулярными войсками". "Подтверждаем, что продолжим защищать протестующих, и работаем с Альянсом с целью успокоить ситуацию", - говорится в коммюнике ВС.