Пять человек погибли в результате взрыва газа в Китае - ВИДЕО

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В китайской провинции Цзилинь погибли пять человек в результате утечки и взрыва газа во время ремонтных работ.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, известно о 89 пострадавших.

Трагедия произошла в районе Нинцзян городского округа Сунъюань.

Во время ремонта канализационной трубы вблизи больницы утечка газа.

На место инцидента ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Взрыв произошел, когда они приступили к ликвидации утечки газа.

В Сети появилось видео с места инцидента.