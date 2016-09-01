Пять человек погибли в результате столкновения самолетов на Аляске

Баку. 01 Сентября. REPORT.AZ/ Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над Аляской, пять находившихся в них человек погибли.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что инцидент произошел в среду почти в 100 км от города Вефиль около 11.00 по местному времени (23.00 по Баку). На место происшествия прибыли медики и спасатели.

По данным полицейских, также прибывших к месту крушения, на борту самолетов находились пять человек, все они погибли. Обстоятельства произошедшего уточняются.