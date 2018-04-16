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    Пять человек погибли в результате перестрелки на границе Афганистана и Пакистана

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли в результате перестрелки, которая произошла на границе Афганистана и Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщает 1TV со ссылкой на представителя полиции афганской провинции Басира Хана.

    По словам собеседника, конфликт был вызван тем, что пакистанские военные попытались захватить контрольно-пропускной пункт афганских пограничников в населённом пункте Зазай-Майдан провинции Хост.

    Отмечается, что среди убитых трое пакистанских военных.

    Как добавил Хан, перестрелка длилась четыре часа, пока военнослужащие из Пакистана не отступили.

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