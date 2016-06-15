​Пять человек погибли в Китае из-за сильных дождей

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Серия наводнений и оползней произошла в южной китайской провинции Гуйчжоу из-за сильных проливных дождей, обрушившихся на регион в последние дни, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По меньшей мере пять человек погибли и еще четверо жителей пропали без вести.

В уезде Цзиньпин за сутки выпало более 200 мм осадков. Как отмечает агентство Синьхуа, в ряде районов нарушено транспортное сообщение, есть перебои в подаче электроэнергии и нарушена связь. Несколько жилых домов разрушено.

К настоящему времени спасатели уже прибыли в наиболее пострадавшие регионы провинции. Власти устанавливают ущерб от удара стихии.