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    Пять человек погибли в аэропорту Флориды в результате стрельбы - ВИДЕО

    Аэропорт Форт-Лодердейл временно закрыт из-за инцидента

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Пять человек погибли и восемь ранены в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде в результате стрельбы.

    Как передает Report, об этом сообщает местный офис шерифа.

    По данным местной полиции, восемь человек в результате полученных ранений отправлены в больницу, пятеро погибли.

    По данным очевидцев, слова которых приводит телеканала Fox News, стрельбу открыл мужчина примерно 35 лет с "черными волосами".

    Аэропорт Форт-Лодердейл штата Флорида временно закрыт из-за инцидента.

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