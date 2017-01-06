Пять человек погибли в аэропорту Флориды в результате стрельбы - ВИДЕО

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Пять человек погибли и восемь ранены в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде в результате стрельбы.
Как передает Report, об этом сообщает местный офис шерифа.
По данным местной полиции, восемь человек в результате полученных ранений отправлены в больницу, пятеро погибли.
По данным очевидцев, слова которых приводит телеканала Fox News, стрельбу открыл мужчина примерно 35 лет с "черными волосами".
Аэропорт Форт-Лодердейл штата Флорида временно закрыт из-за инцидента.
News DepartmentАвтор новости
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