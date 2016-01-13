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    15 человек погибли при взрыве в пакистанской провинции Белуджистан

    Инцидент произошел рядом с центром по лечению полиомиелита во время вакцинации населения

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли и несколько пострадали в результате взрыва, прогремевшего в пакистанском городе Кветта в провинции Белуджистан, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По информации, инцидент произошел рядом с центром по лечению полиомиелита во время вакцинации населения. Согласно данным полиции и спасателей, причина взрыва не известна.

    Сообщается, что среди погибших два сотрудника центра. Все пострадавшие были госпитализированы, их точное количество не сообщается.

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