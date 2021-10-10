Пять человек погибли при взрыве в Йемене

При взрыве, прогремевшем в йеменском городе Аден, погибли пять человек, еще пять получили ранения.

При взрыве, прогремевшем в йеменском городе Аден, погибли пять человек, еще пять получили ранения.

Об этом передает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о четырех убитых. Все погибшие - гражданские лица.

Заминированный автомобиль был подорван в районе Эт-Тавахи в центре Адена. По данным телеканала, взрыв был направлен на кортеж автомобилей, в которых находились представители властей города.

Целью взрыва, как уточнил телеканал, был находившийся в одной из машин глава администрации Адена. Кроме него, в кортеже был министр сельского хозяйства Йемена. Ни глава города, ни министр не пострадали.