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Пять человек погибли при взрыве в Йемене

Пять человек погибли при взрыве в Йемене При взрыве, прогремевшем в йеменском городе Аден, погибли пять человек, еще пять получили ранения.
Другие страны
10 октября 2021 г. 15:27
Пять человек погибли при взрыве в Йемене

При взрыве, прогремевшем в йеменском городе Аден, погибли пять человек, еще пять получили ранения.

Об этом передает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о четырех убитых. Все погибшие - гражданские лица.

Заминированный автомобиль был подорван в районе Эт-Тавахи в центре Адена. По данным телеканала, взрыв был направлен на кортеж автомобилей, в которых находились представители властей города.

Целью взрыва, как уточнил телеканал, был находившийся в одной из машин глава администрации Адена. Кроме него, в кортеже был министр сельского хозяйства Йемена. Ни глава города, ни министр не пострадали.

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Версия на азербайджанском языке Yəməndə şəhər rəhbərinə sui-qəsd cəhdi olub, 4 nəfər ölüb

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