Пять человек погибли при взрыве в бакалее на юге Франции

По меньшей мере пять человек погибли в ночь с воскресенья на понедельник в результате взрыва в бакалее на юге Франции.

По меньшей мере пять человек погибли в ночь с воскресенья на понедельник в результате взрыва в бакалее на юге Франции.

Как передает Report, об этом сообщило радио France Bleu со ссылкой на местную прокуратуру.

По ее данным, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших прыгнул со второго этажа, пытаясь спастись от пожара. Он был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Также четыре человека числятся пропавшими без вести.

Еще 25 человек были эвакуированы. Пожар затронул по меньшей мере 11 квартир.