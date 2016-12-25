Пять человек погибли при взрыве на незаконном складе в Китае

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Пять человек погибли при взрыве на незаконном складе петард и фейерверков в китайской провинции Шаньдун.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Инцидент произошел около 15.00 по местному времени в одной из деревень в районе Дэчэн городского округа Дэчжоу.

Сообщается, что пиротехника хранилась в здании незаконно, владелец помещения задержан. Погибшие не являются местными жителям. Расследование взрыва продолжается.

Ранее в субботу аналогичный случай произошел в провинции Хэбэй. Там около 13.00 по местному времени на частном подпольном заводе по производству пиротехники в районе Фэнжунь в городском округе Таншань прогремел взрыв, погибли два человека