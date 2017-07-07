При беспорядках в тюрьме Акапулько погибли не менее 28 человек - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Не менее 28 человек погибли при беспорядках в тюрьме мексиканского города Акапулько.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что жертвам стычки между заключенными стали пять человек.

Причины массовой драки, возникшей в тюрьме, пока не установлены.

***21:49

Не менее пяти человек погибли в результате стычки между заключенными в тюрьме мексиканского курортного города Акапулько.

Как передает Report, об этом сoобщил представитель группы по координации безопасности штата Герреро Роберто Альварес Эредия.

По предварительным данным, жертвы были обезглавлены. Причины конфликта пока не установлены.

Сейчас ситуация в тюрьме вновь взята под контроль силами безопасности. На месте работают эксперты, устанавливающие обстоятельства убийства заключенных.