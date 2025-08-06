Пять человек погибли при обрушении подвесного моста в Китае

Пять человек погибли, еще 24 пострадали в результате обрушения подвесного моста в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.
Как передает Report, об этом сообщило агентствоXinhua со ссылкой на местные власти.
"На подвесном мосту в районе Сята уезда Чжаосу, Или-Казахского автономного округа, оборвался трос, в результате чего настил моста накренился, и 29 человек упали, пятеро из них погибли", — говорится в материале.
Уточняется, что в результате аварии 22 человека получили легкие травмы, еще двое - серьезные. Все пострадавшие госпитализированы.
Подвесной мост закрыт. Ведется расследование причин произошедшего.