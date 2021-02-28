Взрыв на заводе в Китае, множество погибших и раненых

Пять рабочих погибли, еще восемь пострадали в городе Гирин (Цзилинь) на северо-востоке Китая на заводе по производству химволокна из-за утечки ядовитого газа.
Как передает Report, об этом сообщила газета "Синьцзинбао".
По данным издания, ЧП произошло 27 февраля в 21:30 по местному времени (17:30 по бакинскому времени). Согласно предварительным результатам расследования, причиной происшествия стала внезапная поломка вентиляционного оборудования в одном из цехов.
Все пострадавшие доставлены в больницу. По словам врачей, их жизнь вне опасности. Правоохранительные органы выясняют детали произошедшего, ведется следствие.