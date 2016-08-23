Пять человек погибли из-за жары в Японии

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Жаркая погода в Японии стала причиной госпитализации более 5,4 тысячи человек за последнюю неделю, еще пятеро скончались от теплового удара.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Главное пожарное управление страны, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.

В отчетный период с 15 по 21 августа жаркая погода в центральной части страны пошла на спад, поэтому число случаев госпитализации сократилось по сравнению с предыдущей неделей. По данным властей, чаще всего от жары страдают пожилые люди в возрасте старше 65 лет.

Жаркая погода установилась в Японии в середине июня.

Только за июль и август было госпитализировано более 30 тысяч человек.

В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тысячи были госпитализированы