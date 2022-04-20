Пять человек погибли из-за взрыва метана в шахте на юго-западе Польши

Пять шахтеров погибли в результате двух взрывов метана на угольной шахте "Пневек" на юго-западе Польши.

Пять шахтеров погибли в результате двух взрывов метана на угольной шахте "Пневек" на юго-западе Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге во время посещения места трагедии.

"Мы знаем, что пять человек мертвы. Семеро заключены в переходах шахты. Более 20 человек находятся в больницах с тяжелыми повреждениями", - информировал премьер.

Первый взрыв метана произошел на шахте ночью. Несколько шахтеров оказались под завалами. В момент спасательной операции произошел второй взрыв. Спасательная операция продолжается, но ее продвижение осложнено необходимостью обеспечения безопасности спасателей.