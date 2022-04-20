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Пять человек погибли из-за взрыва метана в шахте на юго-западе Польши

Пять человек погибли из-за взрыва метана в шахте на юго-западе Польши Пять шахтеров погибли в результате двух взрывов метана на угольной шахте "Пневек" на юго-западе Польши.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 16:44
Пять человек погибли из-за взрыва метана в шахте на юго-западе Польши

Пять шахтеров погибли в результате двух взрывов метана на угольной шахте "Пневек" на юго-западе Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге во время посещения места трагедии.

"Мы знаем, что пять человек мертвы. Семеро заключены в переходах шахты. Более 20 человек находятся в больницах с тяжелыми повреждениями", - информировал премьер.

Первый взрыв метана произошел на шахте ночью. Несколько шахтеров оказались под завалами. В момент спасательной операции произошел второй взрыв. Спасательная операция продолжается, но ее продвижение осложнено необходимостью обеспечения безопасности спасателей.

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Версия на английском языке Four dead, 20 hurt in Polish coal mine explosion
Версия на азербайджанском языке Polşada mədəndə partlayış olub, 5 nəfər ölüb, 20-dən çox yaralı var

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