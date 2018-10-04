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    Пять человек госпитализировали после стрельбы в Филадельфии

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Пять человек попали в больницу после стрельбы у торгового центра в Филадельфии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал Fox News.

    Также уточняется, что нападавших было как минимум двое. Они стреляли из автомобиля. В результате стрельбы пострадали молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет. Один из них получил ранение в голову, он находится в тяжелом состоянии.

    Инцидент произошел в районе Джермантаун, располагающемся в северо-западной части американского города.

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