Пять человек госпитализировали после стрельбы в Филадельфии

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Пять человек попали в больницу после стрельбы у торгового центра в Филадельфии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал Fox News.

Также уточняется, что нападавших было как минимум двое. Они стреляли из автомобиля. В результате стрельбы пострадали молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет. Один из них получил ранение в голову, он находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в районе Джермантаун, располагающемся в северо-западной части американского города.