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Пять британских спецназовцев задержаны за военные преступления в Сирии

Пять британских спецназовцев задержаны за военные преступления в Сирии Пятеро военнослужащих спецназа особой воздушной службы Великобритании (SAS) задержаны военной полицией Соединенного Королевства. Их подозревают в совершении преступлений во время операций в Сирии.
Другие страны
6 марта 2024 г. 09:40
Пять британских спецназовцев задержаны за военные преступления в Сирии

Пятеро военнослужащих спецназа особой воздушной службы Великобритании (SAS) задержаны военной полицией Соединенного Королевства. Их подозревают в совершении преступлений во время операций в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

Он сообщил, что не собирается давать прямых комментариев по данному расследованию. Тем не менее, по его словам, военное ведомство серьезно относится к любым подобным обвинениям своих сотрудников, поэтому, когда требуется, передает необходимые данные правоохранительным органам страны.

Ранее в ООН признали массовые факты изнасилований местных жителей военными-миротворцами в зоне конфликтов, куда те прибывают охранять порядок. Подобные случаи имели место в Гаити, Конго, Южном Судане, Либерии и других странах.

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Версия на английском языке 5 SAS soldiers arrested in UK on suspicion of alleged war crimes in Syria

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