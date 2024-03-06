Пять британских спецназовцев задержаны за военные преступления в Сирии

Пятеро военнослужащих спецназа особой воздушной службы Великобритании (SAS) задержаны военной полицией Соединенного Королевства. Их подозревают в совершении преступлений во время операций в Сирии.

Пятеро военнослужащих спецназа особой воздушной службы Великобритании (SAS) задержаны военной полицией Соединенного Королевства. Их подозревают в совершении преступлений во время операций в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

Он сообщил, что не собирается давать прямых комментариев по данному расследованию. Тем не менее, по его словам, военное ведомство серьезно относится к любым подобным обвинениям своих сотрудников, поэтому, когда требуется, передает необходимые данные правоохранительным органам страны.

Ранее в ООН признали массовые факты изнасилований местных жителей военными-миротворцами в зоне конфликтов, куда те прибывают охранять порядок. Подобные случаи имели место в Гаити, Конго, Южном Судане, Либерии и других странах.