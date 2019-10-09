СМИ: Пять британских министров уйдут в отставку в случае "жесткого" Brexit

Пять министров британского правительства готовы уйти в отставку из-за опасения выхода страны из Евросоюза без сделки, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Британские СМИ со ссылкой на источник сообщают, что в отставку из-за этого может также уйти "очень много" консерваторов.

Согласно информации, в отставку могут подать министр культуры Ники Морган, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, министр юстиции Роберт Бакленд, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок и генеральный прокурор Чарльз Джеффри Кокс.

"Кабинет министров определит стратегию, а не избранные чиновники. Если это попытка сменить такой вариант, то она потерпит неудачу", - сообщил один из министров.

Ранее в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что не собирается переносить сроки выхода Великобритании из ЕС, несмотря на требования британского парламента. На прошлой неделе координационная группа Европарламента заявила, что не принимает условия соглашения, предлагаемые правительством Б. Джонсона.