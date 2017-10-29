Пять боевиков ИГИЛ уничтожены в ходе столкновений группировки с талибами в Афганистане

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять боевиков уничтожены в результате столкновения между террористической группировкой ИГИЛ и радикальным движением "Талибан" в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на местные власти.

По его данным, бои начались в субботу утром в районе Ходжани. Как отмечает агентство, в коммюнике провинциального правительства указывается, что "в результате боев уничтожены пять боевиков ИГИЛ, три представителя движения "Талибан" получили ранения".

Информации о причинах столкновения не приводится.