Пять бахрейнских военных погибли во время операции в Йемене

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Пять военнослужащих Бахрейна погибли, выполняя свой священный долг, во время обороны южной границы королевства Саудовская Аравия (границы с Йеменом).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в пятницу Бахрейнским агентством новостей заявлении общего командования силами обороны Бахрейна.

В заявлении не уточняется, что стало причиной гибели военнослужащих. Со времени начала военной операции в Йемене со стороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Бахрейн в первый раз объявляет о гибели своих военных.

Как ранее сообщило командование вооруженных сил ОАЭ, в результате ракетной атаки на базу в провинции Мариб были убиты 22 военнослужащих из контингента Объединенных Арабских Эмиратов.