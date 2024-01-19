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Пять арабских стран предложили план урегулирования ситуации в Газе

Пять арабских стран предложили план урегулирования ситуации в Газе Египет, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предложили план урегулирования ситуации вокруг сектора Газа при посредничестве США.
Другие страны
19 января 2024 г. 17:14
Пять арабских стран предложили план урегулирования ситуации в Газе

Египет, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предложили план урегулирования ситуации вокруг сектора Газа при посредничестве США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

При этом источники агентства сообщают, что Израиль не верит в успех инициативы.

Восемь чиновников на условиях анонимности сообщили агентству, что госсекретарь США Энтони Блинкен передал предложения арабских стран Израилю в ходе турне по Ближнему Востоку в начале января. Согласно утверждению собеседников, хотя США играют посредническую роль, правительства этих арабских стран постоянно ведут прямые переговоры с Израилем.

Инициатива включает нормализацию отношений Саудовской Аравии и Израиля, к которой они готовились при посредничестве США до эскалации ближневосточного конфликта 7 октября 2023 года. Кроме того, арабские страны готовы предложить значительную финансовую помощь на восстановление сектора Газа. Однако они не хотят брать на себя большие финансовые обязательства без гарантий того, что Израиль не разрушит восстановленную инфраструктуру Палестины.

Пять арабских стран также предлагают провести обучение палестинских силовых структур, чтобы они могли эффективно обеспечивать безопасность. Вашингтон настаивает на том, чтобы сектор Газа контролировали сами палестинцы.

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