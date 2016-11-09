Пять американских штатов голосуют за легализацию марихуаны

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Жители некоторых американских штатов 8 ноября выбирают не только президента - в пяти штатах граждане должны решить, разрешать ли употребление марихуаны, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

За или против легализации марихуаны голосуют Калифорния, Массачусетс, Мэн, Аризона и Невада.

Еще в четырех штатах - Арканзасе, Флориде, Монтане и Северной Дакоте - избиратели решат, разрешать ли марихуану для использования в медицинских целях.

Медицинская марихуана сейчас легальна в 25 штатах.

Еще в четырех штатах и округе Колумбия использование марихуаны разрешено даже не в медицинских целях. В этих штатах обращение марихуаны регулируется законом примерно так же, как продажа алкоголя.

Против легализации марихуаны выступают в основном сотрудники правоохранительных органов и активисты, убежденные, что отмена запрета навредит детям и создаст индустрию, аналогичную табачной.