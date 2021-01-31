Пять адвокатов по делу об импичменте покинули команду Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп прекратил сотрудничество с пятью адвокатами, которые разрабатывали стратегию защиты в рамках процедуры по его импичменту в Сенате Конгресса США.

Экс-президент США Дональд Трамп прекратил сотрудничество с пятью адвокатами, которые разрабатывали стратегию защиты в рамках процедуры по его импичменту в Сенате Конгресса США.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщила телекомпания CNN .

По данным агентства, Джонни Гэссер, Грег Харрис и Джошуа Говард, ранее присоединившиеся к юридической команде бывшего президента, также покинули ее. Как отмечает телекомпания, причиной разногласий могло стать стремление Трампа сосредоточить стратегию защиты на том, что проигранные им выборы якобы были фальсифицированы, а не на вопросе законности импичмента после того, как срок полномочий президента истек.

Ранее агентство Reuters информировало, что Бутч Бауэрс, возглавлявший группу юристов бывшего американского лидера, и Дебора Барбье больше не входят в команду адвокатов Трампа. Собеседник агентства добавил, что решение о прекращении сотрудничества было обоюдным.

В понедельник представители Палаты представителей Конгресса США, контролируемой Демократической партией, передали в Сенат резолюцию об импичменте Трампа, которая была одобрена 13 января. Трамп стал первым в истории страны президентом, которому дважды объявили импичмент.