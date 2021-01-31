О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пять адвокатов по делу об импичменте покинули команду Трампа

Пять адвокатов по делу об импичменте покинули команду Трампа Экс-президент США Дональд Трамп прекратил сотрудничество с пятью адвокатами, которые разрабатывали стратегию защиты в рамках процедуры по его импичменту в Сенате Конгресса США.
Другие страны
31 января 2021 г. 08:16
Пять адвокатов по делу об импичменте покинули команду Трампа
Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп прекратил сотрудничество с пятью адвокатами, которые разрабатывали стратегию защиты в рамках процедуры по его импичменту в Сенате Конгресса США.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщила телекомпания CNN.

По данным агентства, Джонни Гэссер, Грег Харрис и Джошуа Говард, ранее присоединившиеся к юридической команде бывшего президента, также покинули ее. Как отмечает телекомпания, причиной разногласий могло стать стремление Трампа сосредоточить стратегию защиты на том, что проигранные им выборы якобы были фальсифицированы, а не на вопросе законности импичмента после того, как срок полномочий президента истек.

Ранее агентство Reuters информировало, что Бутч Бауэрс, возглавлявший группу юристов бывшего американского лидера, и Дебора Барбье больше не входят в команду адвокатов Трампа. Собеседник агентства добавил, что решение о прекращении сотрудничества было обоюдным.

В понедельник представители Палаты представителей Конгресса США, контролируемой Демократической партией, передали в Сенат резолюцию об импичменте Трампа, которая была одобрена 13 января. Трамп стал первым в истории страны президентом, которому дважды объявили импичмент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vəkillər Trampın impiçmentlə iş üzrə komandasını tərk ediblər

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане объявлены победители Зимнего онлайн-квеста по программированию и математике
В Азербайджане объявлены победители "Зимнего онлайн-квеста" по программированию и математике
25 января 2021 г. 15:43
Бывшие переселенцы будут возвращены в родные края на основе спецпрограммы
Бывшие переселенцы будут возвращены в родные края на основе спецпрограммы
25 января 2021 г. 20:48
Арсенал просит перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле
"Арсенал" просит перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле
26 января 2021 г. 22:15
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
28 января 2021 г. 00:21
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
30 января 2021 г. 10:45
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
30 января 2021 г. 16:02
Посольство Украины в Азербайджане сняло видео по случаю Дня Соборности этой страны
Посольство Украины в Азербайджане сняло видео по случаю Дня Соборности этой страны
24 января 2021 г. 11:04
Cенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу
Cенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу
25 января 2021 г. 07:33
В Мозамбике почти 7 тыс. человек стали беженцами из-за шторма Элоиза
В Мозамбике почти 7 тыс. человек стали беженцами из-за шторма "Элоиза"
25 января 2021 г. 12:40
Смартфон Samsung Galaxy A72 полностью рассекретили до премьеры
Смартфон Samsung Galaxy A72 полностью рассекретили до премьеры
26 января 2021 г. 22:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi