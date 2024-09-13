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PwC временно отстранили от работы в Китае и оштрафовали на крупную сумму

PwC временно отстранили от работы в Китае и оштрафовали на крупную сумму Китайское подразделение аудиторско-консалтинговой компании PwC (PwC Zhong Tian) временно не будет работать в КНР.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 15:28
PwC временно отстранили от работы в Китае и оштрафовали на крупную сумму

Китайское подразделение аудиторско-консалтинговой компании PwC (PwC Zhong Tian) временно не будет работать в КНР.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявило Китайское Управление по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) совместно с министерством финансов страны.

Согласно информации, на PwC Zhong Tian наложен штраф в размере 62 млн долларов, а также запрет на деятельность сроком на полгода.

В заявлении отмечается, что PwC допустила "серьезные нарушения" при аудите девелопера Evergrande.

Evergrande в последние годы столкнулся с серьезными финансовыми проблемами: у него накопились долги на 300 млрд долларов, и он допустил несколько дефолтов по ним.

CSRC ранее заявляла, что компания завышала выручку за 2020 и 2021 годы на 80 млрд долларов, при этом PwC, которая была ее аудитором, не сообщала о каких-либо проблемах.

По мнению регулятора, "поведение PwC выходит за рамки обычных аудиторских ошибок, они покрывали или даже способствовали финансовым махинациям и мошенническому выпуску корпоративных облигаций" со стороны Evergrande.

В PwC уже заявили, что сама компания "разочарована аудитом" в отношении Evergrande, и отметили, что 11 партнеров и других сотрудников были уволены.

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