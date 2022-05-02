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ПВО Украины сбила 10 беспилотников "Орлан-10"

ПВО Украины сбила 10 беспилотников "Орлан-10" Противовоздушная оборона украинских защитников 1 мая сбила десять российских беспилотников "Орлан-10".
Другие страны
2 мая 2022 г. 08:42
ПВО Украины сбила 10 беспилотников Орлан-10

Противовоздушная оборона украинских защитников 1 мая сбила десять российских беспилотников "Орлан-10".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

"Об этом БПЛА достаточно информации в открытом доступе. Это российская разработка, однако практически ничего российского в "Орлан-10" нет, вся "начинка" – импортная (США, Япония, Китай, Германия и др.). Не стоит преуменьшать роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять различные задачи, скажем, делать целеуказания, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск. Цель не простая, малозаметная, впрочем ежедневно украинские защитники неба из различных средств поражения поражают все больше этих БПЛА", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стоимость одного "Орлан-10" около 80-120 тыс долларов, в зависимости от комплектации.

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