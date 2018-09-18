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    ПВО Сирии отразили ракетный удар по Латакии - ВИДЕО

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар по городу Латакия. Предположительно, атака была осуществлена с моря на промышленные объекты. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает источник в органах безопасности арабской республики.

    На территории города раздаются взрывы, а очевидцы сообщают о ракетах в небе. Сирийские СМИ пока не указывают сторону, которая предприняла удар по Латакии. При этом информационное агентство SANA отмечает, что ракетная атака продолжается и ПВО САР ведут огонь по противнику.

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