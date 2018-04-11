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    ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, в Эр-Рияде слышны взрывы

    В центре города повисли клубы дыма

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную по столице королевства Эр-Рияду, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщает арабский спутниковый телеканал Al-Arabiya, силы обороны Саудовской Аравии заявили вечером о том, что они перехватили ракету над Эр-Риядом. Никакая дальнейшая информация не сообщается.

    В свою очередь Reuters со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что в Эр-Рияде произошли три мощных взрыва.

    "Было слышно громкие взрывы и три клуба дыма в небе в центре города", - говорится в сообщении.

    Отметим, что в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла", с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

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