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    ПВО Саудовской Аравии отразили ракетную атаку по Эр-Рияду - ДОПОЛНЕНО

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде произошел взрыв, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    На месте инцидента видны клубы дыма. 

    Причина взрыва пока не установлена.

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    По данным Sky News Arabia, международная коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате запущенной йеменскими повстанцами-хуситами баллистической ракеты.

    "Ракетные силы объявили о запуске баллистической ракеты Burkan по дворцу Ямама в Эр-Рияде", - написал в Twitter представитель повстанцев из движения "Ансар Алла" Мухаммад Абдусалам.

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