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    ПВО РФ на Дальнем Востоке приведено в состояние повышенной готовности из-за запуска ракет КНДР

    Глава комитета Совфеда РФ: Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Глава комитета Совета Федерации Виктор Озеров заявил, что ПВО России на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности в связи с ракетным запуском КНДР.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР.

    По словам сенатора, Россия отдает себе отчет в том, что не является целью для ракетных запусков КНДР: "С другой стороны, техника есть техника, и наши военные делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России".

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