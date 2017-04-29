ПВО РФ на Дальнем Востоке приведено в состояние повышенной готовности из-за запуска ракет КНДР

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Глава комитета Совета Федерации Виктор Озеров заявил, что ПВО России на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности в связи с ракетным запуском КНДР.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР.

По словам сенатора, Россия отдает себе отчет в том, что не является целью для ракетных запусков КНДР: "С другой стороны, техника есть техника, и наши военные делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России".