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Иран заявил о взятии в плен пилота израильского F-35, ЦАХАЛ опровергает

Иран заявил о взятии в плен пилота израильского F-35, ЦАХАЛ опровергает Средства ПВО Ирана сбили еще один истребитель F-35 ВВС Израиля.
Другие страны
14 июня 2025 г. 16:20
Иран заявил о взятии в плен пилота израильского F-35, ЦАХАЛ опровергает

Военнослужащие Сухопутных войск армии Ирана взяли в плен пилота сбитого израильского F-35.

Как передает Report , об этом пишет агентство NourNews.

В свою очередь Армия обороны Израиля, по информации канал 12, опровергла информацию о сбитом самолете.

15:26

Средства ПВО Ирана сбили еще один истребитель F-35 ВВС Израиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

"Силы противовоздушной обороны армии Исламской Республики Иран успешно сбили и уничтожили еще один израильский истребитель F-35 в западном небе страны", - говорится в информации.

Сообщается, пилот катапультировался, его судьба неизвестна.

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Версия на английском языке Iran says it captured pilot of downed Israeli F-35, Israel denies information

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