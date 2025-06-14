Иран заявил о взятии в плен пилота израильского F-35, ЦАХАЛ опровергает

Средства ПВО Ирана сбили еще один истребитель F-35 ВВС Израиля.

Военнослужащие Сухопутных войск армии Ирана взяли в плен пилота сбитого израильского F-35.

Как передает Report , об этом пишет агентство NourNews.

В свою очередь Армия обороны Израиля, по информации канал 12, опровергла информацию о сбитом самолете.

15:26

Средства ПВО Ирана сбили еще один истребитель F-35 ВВС Израиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

"Силы противовоздушной обороны армии Исламской Республики Иран успешно сбили и уничтожили еще один израильский истребитель F-35 в западном небе страны", - говорится в информации.

Сообщается, пилот катапультировался, его судьба неизвестна.