Путину жаль, что Трампа не уважают в США

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин уверен, что президент США Дональд Трамп достоин уважения.

Как передает Report со ссылкой на “TASS”, глава российского государства сожалеет, что к его американскому коллеге проявляют неуважение в его собственной стране.

"Господина Трампа избрал американский народ и хотя бы поэтому к нему надо проявлять уважение, даже если не согласны с какой-то из его позиций. Можно спорить, но нельзя проявлять неуважение - даже не к нему лично, а к тем людям, которые за него проголосовали ", - сказал российский лидер.