Путин заявил о неизменности политики США независимо от президента

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что политика США остается неизменной независимо от того, кто находится на посту президента.

Как передает Report, отрывок из предстоящего фильма The Putin Interviews опубликован на YouTube-канале Showtime.

«При этом вот, что любопытно — президенты в вашей стране меняются, а политика нет», — сказал Путин.

Путин также подчеркнул, что Россия поддерживала борьбу США за независимость, что оба государства были союзниками во времена Первой и Второй мировой войны и отметил, что сейчас у России и США общая угроза, связанная с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая угрожает всему человечеству.

«В конце концов мы накопили столько оружия, что это тоже стало угрозой для всего мира. Нам бы не мешало об этом немножко подумать. Есть, над чем работать», — добавил Путин.