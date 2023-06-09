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Путин заявил о начале контрнаступления Украины

Путин заявил о начале контрнаступления Украины Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем заявлении сообщил о начале украинского контрнаступления.
Другие страны
9 июня 2023 г. 21:22
Путин заявил о начале контрнаступления Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем заявлении сообщил о начале украинского контрнаступления.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Можно совершенно точно констатировать, что контрнаступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов. Это абсолютно очевидная вещь", - сказал российский лидер.

Он уточнил, что интенсивные бои продолжаются около пяти дней.

"За вчерашние сутки, позавчерашние сутки, за двое суток предыдущих они были очень интенсивными", - сказал В.Путин

Президент РФ подчеркнул сохраняющийся наступательный потенциал ВСУ.

"Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий, выстраивая наши действия на ближайшее время", - добавил Владимир Путин.

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