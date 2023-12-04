Путин заявил о большом количестве интересных совместных проектов с Турцией

Президент России Владимир Путин ожидает много новых интересных проектов с Турцией.

Президент России Владимир Путин ожидает много новых интересных проектов с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава российского государства на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, среди которых посол Турции в РФ Танжу Бильгич: "У нас еще много-много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе в сфере торговли и в сфере высоких технологий".

Для примера уже реализуемых проектов Путин привел энергетическое сотрудничество двух стран. По его оценке, взаимодействие в этой сфере "носит подлинно стратегический характер". "Росатом продолжает возводить в Турции первую атомную электростанцию "Аккую", налажено тесное сотрудничество в газовой сфере в рамках эксплуатации трубопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", ведется работа по созданию на территории Турции газораспределительного хаба", - перечислил российский лидер.