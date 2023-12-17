Путин заявил, что США придется считаться с Россией

Вашингтону придется считаться с Москвой и находить точки соприкосновения.

Вашингтону придется считаться с Москвой и находить точки соприкосновения.

Как передает Report , об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться", - сказал президент, отвечая на вопрос, как взаимодействовать с США, когда в адрес России со всех стороны сыплются обвинения.

При этом он назвал "чушью" слова американского президента Джо Байдена о "намерениях" России напасть на страны НАТО. По мнению Путина, подобные заявления главы Белого дома — просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении.