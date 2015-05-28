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    Путин засекретил сведения о потерях военных на спецоперациях в мирное время

    Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации России

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин отнес к государственной тайне сведения о потерях среди военнослужащих минобороны во время проведения специальных операций в мирное время. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, cоответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации России.

    Тем же указом президент Путин отнес к секретным сведения о лицах, изучаемых спецслужбами и правоохранительными органами в интересах привлечения их к сотрудничеству на конфиденциальной основе по линии разведывательной, контрразведывательной или иной оперативно-розыскной деятельности. Ранее засекречивалась только информация о лицах, привлеченных или привлекавшихся к такому сотрудничеству.

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