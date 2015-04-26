Путин: западные элиты хотят видеть Россию "нищей с протянутой рукой"

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин глубоко убежден, что Россия не нарушает никаких правил игры и соблюдает международное право, а Запад чувствует элемент геополитического соперничества и пытается сдержать развитие РФ.

"Но вот так называемые правящие круги, элиты — политические, экономические — этих стран, они нас любят, когда мы нищие, бедные и стоим с протянутой рукой. Как только мы начинаем заявлять о каких-то своих интересах, они чувствуют какой-то элемент геополитического соперничества", - сказал Путин в фильме "Президент", вышедшем в эфир канала "Россия-1".

"Я глубоко убежден, что мы не нарушаем никаких правил игры. Когда я говорю правил игры, имею в виду, прежде всего, международное, публичное международное право, устав Организации Объединенных Наций и все, что с этим связано. Это касается наших отношений с Украиной, это касается ситуации в Крыму, это касается нашего позиционирования в других регионах мира по борьбе с международным терроризмом", - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, это касается в том числе и проблем в области глобальной безопасности.

"Имеется в виду, допустим, наше отношение к выходу Соединенных Штатов Америки из краеугольного договора по ограничению систем противоракетной обороны. Вот, когда мы начинаем все это, обо всем этом говорить, когда мы говорим, что нам угрожает, допустим, расширение НАТО на Восток, приближение военной инфраструктуры к нашим границам, тогда возникает и желание нам противодействовать. И вот на сегодняшний день это приобрело такую форму, которую мы видим. Это как раз так называемые санкции", - пояснил он.

Санкции, по его словам, это попытка сдержать развитие России, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"А такие попытки мы видим на протяжении всей российской истории, начиная еще с царских времен. Вот эта попытка сдерживания России, она, эта политика известна еще давно, столетиями. Ничего нового здесь нет. Но и нам не нужно здесь особенно переживать", - добавил Путин.