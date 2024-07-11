Путин: Запад забегает к шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире

Запад прибегает к силе и шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире.

Запад прибегает к силе и шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на парламентском форуме БРИКС.

"Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил и новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, — процесс сложный и во многом даже болезненный. И прежде всего потому, что усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенные сопротивления правящих элит государств так называемого золотого миллиарда", - сказал он.

По его словам, страны Запада, "действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов", стремятся зафиксировать некий порядок на своих правилах.

"Такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново, под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим", - сказал Путин.