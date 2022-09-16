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Путин заговорил о возможной встрече с Зеленским

Путин заговорил о возможной встрече с Зеленским Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Узбекистане заговорил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 23:43
Путин заговорил о возможной встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Узбекистане заговорил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – ред.) предлагает и встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату", - сказал Путин.

По словам президента РФ, первое условие, необходимое для встречи - это согласие Киева.

"Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал - не знаю где, но публично - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией", - добавил Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin Zelenski ilə mümkün görüşdən danışıb

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