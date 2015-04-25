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    Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с жертвами землетрясения

    МЧС России предложило помощь Непалу в ликвидации последствий землетрясения

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Рам Баран Ядаву в связи с человеческими жертвами и серьезными разрушениями, вызванными землетрясениями в различных районах этой страны. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

    Ранее МЧС России предложило помощь Непалу в ликвидации последствий землетрясения. Ведомство готово направить в район стихийного бедствия отряд спасателей.

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