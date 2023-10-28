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Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с аварией на угольной шахте

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с аварией на угольной шахте Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с аварией на угольной шахте в Карагандинской области, в результате которой погибли работники шахты.
Другие страны
28 октября 2023 г. 15:05
Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с аварией на угольной шахте

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с аварией на угольной шахте в Карагандинской области, в результате которой погибли работники шахты.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области", - говорится в письме.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей", - отметил он.

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