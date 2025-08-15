Путин вылетел из Магадана в Анкоридж к Трампу

Российский борт с президентом Владимиром Путиным вылетел из Магадана в Анкоридж, где начнется его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Российский борт с президентом РФ Владимиром Путиным вылетел из Магадана в Анкоридж на Аляске, где начнется его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Report ссылаясь на российские СМИ.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пунктуальный вылет из Магадана связан с тем, что ровно в 11:00 по местному времени президент должен приземлиться, и его встретит у самолета Дональд Трамп. Встреча у трапа была согласована заранее.

Во время полета на Аляску Путин будет работать над материалами по различным темам предстоящего саммита - от украинского урегулирования до вопросов, вызывающих напряженность в российско-американских отношениях, отметил Песков.

По его словам, речь идет об обширном перечне вопросов, включая возможные проекты экономического сотрудничества, региональную и международную проблематику.