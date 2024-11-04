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Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР

Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР Президент России Владимир Путин принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи в представительском кабинете Кремля.
Другие страны
4 ноября 2024 г. 19:42
Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР

Президент России Владимир Путин принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи в представительском кабинете Кремля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин принял в Кремле находящуюся в России с рабочим визитом министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи", - сказал пресс-секретарь.

Цой Сон Хи поблагодарила президента РФ Владимира Путина за встречу и передала ему теплые приветствия от председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что визит Цой Сон Хи проходит в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе российско-корейской встречи на высшем уровне в июне в Пхеньяне.

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