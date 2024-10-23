Путин встретился с Эрдоганом на саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС начал двустороннюю встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС начал двустороннюю встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лидеры обсудят перспективы развития торгово-экономических связей, а также проект создания международного газового хаба на территории Турции.

До начала обсуждения повестки встречи Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Анкаре.

"Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции", - сказал российский лидер.

Путин осудил теракт в Анкаре. "Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы", - подчеркнул глава РФ.

Эрдоган на переговорах с российским коллегой также заявил, что ожидает приезда Путина с визитом в Турцию.

"Мы ожидаем увидеть вас, господин президент, в нашей стране", - сказал турецкий лидер.

Отметим, что в прошлый раз лидеры РФ и Турции виделись в Астане в преддверии саммита ШОС в июле.