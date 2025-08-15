Путин впервые в истории России посещает Аляску ради встречи с Трампом

Президент РФ Владимир Путин направляется на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом в самый северный штат США — Аляску.

Президент РФ Владимир Путин направляется на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом в самый северный штат США — Аляску.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, это будет их первая встреча после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

Данная встреча также станет первым визитом российского руководителя на Аляску за всю историю, включая периоды Российской империи и СССР. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Россия и США являются близкими соседями, и формально российской делегации достаточно пересечь Берингов пролив, однако фактический путь предстоит значительный: борт номер один преодолеет около 7 тыс. км, пересечёт 11 часовых поясов и условную линию перемены дат.