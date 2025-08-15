О нас

Путин впервые в истории России посещает Аляску ради встречи с Трампом

Путин впервые в истории России посещает Аляску ради встречи с Трампом Президент РФ Владимир Путин направляется на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом в самый северный штат США — Аляску.
Другие страны
15 августа 2025 г. 01:40
Путин впервые в истории России посещает Аляску ради встречи с Трампом

Президент РФ Владимир Путин направляется на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом в самый северный штат США — Аляску.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, это будет их первая встреча после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

Данная встреча также станет первым визитом российского руководителя на Аляску за всю историю, включая периоды Российской империи и СССР. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Россия и США являются близкими соседями, и формально российской делегации достаточно пересечь Берингов пролив, однако фактический путь предстоит значительный: борт номер один преодолеет около 7 тыс. км, пересечёт 11 часовых поясов и условную линию перемены дат.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi