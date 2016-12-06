Путин: Визит Йылдырыма должен стать основой для встречи на высшем уровне

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что визит премьера Турции Бинали Йылдырыма в Россию станет основой для предстоящего саммита на высшем уровне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Прошу вас передать самые искренние привет, пожелания благополучия президенту. Благодарны за то, что он подписал закон о ратификации нашего соглашения по "Турецкому потоку"", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Турции.

Глава российского государства заметил, что это один из крупных проектов, которые планируют реализовать Россия и Турция.

"У нас много и текущей совместной работы. Я рассчитываю, что ваш визит будет положен в основу предстоящей нашей встречи с президентом Турецкой Республики и проведению саммита на высшем уровне", - сказал Путин.