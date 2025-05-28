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Путин: Важно сделать евразийский континент пространством мира и стабильности

Путин: Важно сделать евразийский континент пространством мира и стабильности Все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет интересов других стран.
Другие страны
28 мая 2025 г. 11:07
Путин: Важно сделать евразийский континент пространством мира и стабильности

Все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет интересов других стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается России, то наши подходы остаются принципиальными и неизменными. Не раз говорил и повторю: мы убеждены, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, то есть все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран", - сказал Путин.

Он отметил, что важно сделать евразийский континент пространством мира и стабильности.

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