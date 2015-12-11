Путин: важно, чтобы иностранные граждане знали позицию РФ

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что в сложившейся ситуации в мире важно, чтобы не только зарубежные политики, но и обычные граждане других стран узнали о позиции РФ, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам Путина, сегодня RT доступен для 700 миллионов людей. "Это очень большая аудитория. Но можно и больше, это правда", — сказал Путин, поздравляя в четверг сотрудников телеканала с 10-летием вещания.

"И сегодня, когда ситуация в мировой политике, прямо скажем, сложна как никогда, важно, чтобы ваш и наш голос, вашу и нашу позицию услышали не только политики, не только политическая элита, но и прежде всего граждане, рядовые граждане других стран", — сказал он.

Путин добавил, что, чтобы наращивать количество зрителей и популярность, телеканалу требуется, конечно, высокий профессионализм. "И вы ежедневно подтверждаете этот профессионализм своим трудом, результатами вашей работы. У вас нет закрытых тем, это тоже чрезвычайно важно", — сказал он.