Путин в третий раз стал самым влиятельным в мире по версии Forbes

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Журнал Forbes поставил президента России Владимира Путина на первое место в списке наиболее влиятельных людей мира, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Владимир Путин занимает первую строчку рейтинга Forbes уже третий год подряд.

Второе место заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая в 2014 году замыкала пятерку рейтинга. На третье место со второго переместился президент США Барак Обама.

Четвертое место третий год подряд занимает папа Римский, за ним следует председатель КНР Си Цзиньпин, ранее входивший в тройку самых влиятельных людей мира.

Россию в рейтинге представляют четыре человека. Помимо Путина, это президент "Роснефти" Игорь Сечин (47-е место), глава "Газпрома" Алексей Миллер (54-е место) и бизнесмен Алишер Усманов (67-е место).

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин еще не знает, что Forbes признал его человеком года.

"Пока не знает. Сегодня очень загруженный день", - сказал Песков.

Российский лидер в среду вручал награды в Кремле на приеме, посвященном Дню народного единства, принимал участие в форуме активных граждан "Сообщество" и возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому.